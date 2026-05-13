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Produção industrial cresce em 11 dos 15 locais pesquisados em março ante fevereiro, diz IBGE

Na média global, a indústria nacional cresceu 0,1% em março ante fevereiro

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Produção industrial cresce em 11 dos 15 locais pesquisados em março ante fevereiro, diz IBGEProdução industrial cresce em 11 dos 15 locais pesquisados em março ante fevereiro, diz IBGE - Foto: Reprodução/Canva

A produção industrial cresceu em 11 dos 15 locais pesquisados em março ante fevereiro, segundo os dados da Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física Regional, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Houve expansão no Pará (4,5%), Mato Grosso (3,6%), Goiás (3,6%), Espírito Santo (3,5%), Amazonas (2,5%), Rio de Janeiro (2,5%), Região Nordeste (1,7%), Paraná (1,2%), Rio Grande do Sul (1,0%), Bahia (1,0%) e Santa Catarina (0,8%).

Na direção oposta, houve perdas em Pernambuco (-1,9%), Minas Gerais (-1,4%), Ceará (-1,3%) e São Paulo (-0,2%).

Na média global, a indústria nacional cresceu 0,1% em março ante fevereiro.

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Comparação com março de 2025

Segundo o IBGE, a produção industrial cresceu em 15 dos 18 locais pesquisados em março de 2026 ante março de 2025.

"Vale citar que março de 2026 (22 dias) teve 3 dias úteis a mais que igual mês do ano anterior (19)", lembrou o IBGE.

Houve avanços em Pernambuco (35%), Espírito Santo (22,5%), Mato Grosso do Sul (12,3%), Rio Grande do Sul (11%), Região Nordeste (9,9%), Mato Grosso (8,3%), Goiás (8,1%), Rio de Janeiro (7,4%), Amazonas (4,1%), Pará (3,7%), Paraná (2,9%), São Paulo (2,2%), Santa Catarina (0,3%), Minas Gerais (0,3%) e Ceará (0,1%).

Na direção oposta, foram registradas perdas no Maranhão (-12,7%), Rio Grande do Norte (-5,1%) e Bahia (-3,4%).

Na média global, a indústria nacional cresceu 4,3% em março de 2026 ante março de 2025.

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