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indústria Produção industrial cresce em 7 dos 15 locais pesquisados em janeiro, na margem, revela IBGE Na média global, a indústria nacional subiu 0,2%=

A produção industrial cresceu em sete dos 15 locais pesquisados em janeiro na comparação com dezembro de 2025, segundo os dados da Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física Regional, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta (13).

Em São Paulo, maior parque industrial do País, houve avanço de 3,5% em janeiro ante a dezembro de 2025. Na comparação interanual, houve recuo de 1,5%.

Na direção oposta, entre os Estados que registraram as principais perdas em janeiro estão Rio Grande do Sul (-4,5%) e Espírito Santo (-4,3%), que tiveram os recuos mais intensos, ambos registrando a segunda queda consecutiva.

Na média global, a indústria nacional subiu 0,2%, com taxas positivas em 8 dos 18 locais pesquisados, em janeiro de 2026 ante janeiro de 2025.



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