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Mercado Financeiro

Produção industrial da zona do euro sobe 0,2% em março ante fevereiro

Na comparação anual, a produção do bloco recuou 2,1% em março. Nesse caso, o consenso da FactSet era de uma queda menor, de 1,9%

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Produção industrial da zona do euro sobe 0,2% em março ante fevereiroProdução industrial da zona do euro sobe 0,2% em março ante fevereiro - Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

A produção industrial na zona do euro subiu 0,2% em março ante fevereiro, segundo pesquisa divulgada nesta quarta-feira, 13, pela Eurostat, como é conhecida a agência oficial de estatísticas da União Europeia. O resultado veio ligeiramente acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 0,1% no período.

Na comparação anual, a produção do bloco recuou 2,1% em março. Nesse caso, o consenso da FactSet era de uma queda menor, de 1,9%.

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A Eurostat revisou os dados de produção industrial de fevereiro, que passaram a mostrar alta mensal de 0,2% e declínio anual de 0,8%.

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