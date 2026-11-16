Mercado Financeiro
Produção industrial da zona do euro sobe 0,2% em setembro ante agosto
Resultado ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que projetavam alta de 0,5%
A produção industrial da zona do euro avançou 0,2% em setembro ante agosto, segundo dados divulgados nesta segunda-feira, 16, pela Eurostat, agência oficial de estatísticas da União Europeia. O resultado ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que projetavam alta de 0,5%.
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Na comparação com setembro do ano passado, a produção industrial da região recuou 1,5%.