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Euro Produção industrial da zona do euro sobe 0,4% em fevereiro ante janeiro Eurostat revisou os dados de produção industrial de janeiro, que passaram a mostrar queda mensal de 0,8% e declínio anual de 0,6%

A produção industrial na zona do euro subiu 0,4% em fevereiro ante janeiro, segundo pesquisa divulgada nesta quarta (15) pela Eurostat, como é conhecida a agência oficial de estatísticas da União Europeia. O resultado veio ligeiramente acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 0,3% no período. Na comparação anual, a produção do bloco recuou 0,6% em fevereiro. A Eurostat revisou os dados de produção industrial de janeiro, que passaram a mostrar queda mensal de 0,8% e declínio anual de 0,6%.

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