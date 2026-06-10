Produção industrial de Pernambuco recua 3,6% no mês de abril

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Pernambuco registrou queda de 3,6% na produção industrial em abril de 2026, na comparação com março na série com ajuste sazonal, configurando um dos resultados negativos mais acentuados entre os 15 estados pesquisados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e ficando 4,3 pontos percentuais abaixo da média nacional, que avançou 0,7% no período. Esses resultados fazem parte da Pesquisa Industrial Mensal Regional divulgada pelo IBGE.



A Bahia, por exemplo, apresentou desempenho 6,6 pontos percentuais superior, com alta de 3,0%, a maior do país. O Ceará chegou a uma aumento de 2,3%. Enquanto o Espírito Santo (2,1%) e Minas Gerais (2,1%) também superaram Pernambuco em 5,7 p.p. cada. A Região Nordeste como um todo teve crescimento de 1,4%. São Paulo (0,9%) e Paraná (0,8%) completaram o conjunto de locais com crescimento.



Também tiveram recuos importantes os estados de Mato Grosso (-5,2%) e Pará (-5,0%). O analista responsável por essa pesquisa, Bernardo Almeida, explica que “ainda que permaneçam os efeitos de uma política monetária restritiva sobre a produção industrial, com a taxa de juros em patamares elevados, diminuindo investimentos, temos também uma leitura positiva em relação ao mercado de trabalho. Os efeitos de uma taxa de desocupação menor, com aumento na massa salarial, têm reflexos positivos sobre a produção industrial.”

Na comparação com abril de 2025, o Pernambuco figurou entre os estados com resultados negativos (-3,8%). Um recuo mais ainda intenso, ocorreu nas atividades industriais do Rio Grande do Norte (-13,6%), devido, principalmente, a problemas locais na produção de coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (óleo diesel).

Os demais resultados negativos de abril vieram do Maranhão (-5,4%), Amazonas (-4,2%), Pará (-2,8%) e Ceará (-0,4%). Quando se considera do resultado acumulado no ano, Pernambuco atinge o expressivo patamar positivo de 19,7% em 4 meses (com relação aos primeiros 4 meses de 2025). A indústria do país acumula alta de 1,7% em 2026, com taxas positivas em dez dos 18 locais pesquisados pelo IBGE.



Acima de Pernambuco consta apenas o Espírito Santo com 25,3%. No caso da indústria capixaba, a liderança se deve à extração de petróleo, gás e minério de ferro e, em Pernambuco, ao crescimento da produção de coque, derivados do petróleo e biocombustíveis.

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