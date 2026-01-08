A- A+

indústria Produção industrial do Brasil fica estável em novembro, abaixo do esperado por analistas Economistas previam alta de 0,3% no mês. As indústrias extrativas tiveram a maior influência no resultado, com queda de 2,6%

A produção industrial brasileira ficou estável em novembro, após crescer 0,1% em outubro. O resultado, divulgado pelo IBGE nesta quinta-feira, veio abaixo do esperado por analistas de mercado, que projetavam alta de 0,3% no mês.

Na comparação com novembro de 2024, a indústria teve queda de 1,2%;

No acumulado do ano, o setor industrial avançou 0,6%;

Já nos últimos 12 meses, o crescimento foi de 0,7%.

As indústrias extrativas, que haviam representado o maior impacto positivo em outubro, com alta de 3,6%, agora tiveram a principal influência negativa, com queda de 2,6% na produção.

Embora o resultado tenha vindo abaixo das expectativas, economistas já vinham observando uma desaceleração na economia brasileira como um todo, que se reflete no setor industrial.

Veja também