Produção industrial fica estável em novembro ante o mês anterior, revela IBGE
Na comparação com novembro de 2024, o total da indústria voltou a registrar queda na produção e recuou 1,2%
A produção industrial mostrou variação nula (0,0%) em novembro na comparação com o mês anterior, na série livre de influências sazonais, após apontar acréscimo de 0,1% em outubro. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira, 8, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Na comparação com novembro de 2024, o total da indústria voltou a registrar queda na produção e recuou 1,2%.
A estabilidade da produção industrial em novembro ante outubro ficou em linha com as estimativas colhidas no mercado pelo Projeções Broadcast.
O intervalo das expectativas dos analistas ia de uma queda de 1,2% a uma alta de 1,1%. Na comparação com novembro de 2024, a produção industrial teve queda de 1,2%, maior que as estimativas, que apontavam recuo de 0,5% na mediana, com intervalo de queda de 3,3% a alta de 2%.