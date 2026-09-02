Produção industrial interrompe 2 meses consecutivos de queda, afirma IBGE
Três das quatro categorias e 13 de 25 ramos pesquisados pelo instituto avançaram na produção na passagem de junho para julho de 2026
A produção industrial interrompeu, em julho, dois meses consecutivos de queda, ao avançar 0,2% ante o mês de junho. Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal, divulgada há pouco pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Três das quatro categorias e 13 de 25 ramos pesquisados pelo instituto avançaram na produção na passagem de junho para julho de 2026.
A principal influência positiva no mês veio de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos, com alta de 12,2%. Produtos alimentícios (1%) e coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (1,1%) também puxaram a atividade para cima. As três produções interromperam dois meses consecutivos de queda.
Leia também
• Produção industrial sobe 0,2% em julho ante junho, revela IBGE
• Exportações caem 0,8% no 2º trimestre ante os 3 meses anteriores, afirma IBGE
• PIB cresce 0,5% no 2º trimestre ante os três meses anteriores, revela IBGE
Por outro lado, a indústrias extrativas exerceu o principal impacto negativo na média da indústria, com queda de 1%, e marcou a terceira taxa negativa consecutiva, acumulando perda de 4,1% neste período.
Outras contribuições negativas relevantes sobre o total da indústria vieram de impressão e reprodução de gravações (-17,2%), produtos diversos (-9%), metalurgia (-1,4%), produtos químicos (-0,8%) e celulose, papel e produtos de papel (-1,3%).
Na comparação anual, ou seja, com julho de 2025, a indústria caiu 0,5%. O resultado interrompeu quatro uma sequência de quatro meses positivos da atividade industrial brasileira.