REGIONAL Produção industrial opera acima do nível pré-pandemia em 10 dos 15 locais, aponta IBGE Na média nacional, a indústria brasileira operava em patamar 2,3% acima do pré-crise sanitária

A produção industrial operava em setembro em nível superior ao de fevereiro de 2020, no pré-pandemia de covid-19, em 10 dos 15 locais pesquisados, segundo os dados da Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física Regional, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Os parques industriais que superaram o pré-covid foram Minas Gerais (16,2% acima do nível pré-pandemia), Rio de Janeiro (12,3% acima), Goiás (12,2% acima), Amazonas (11,1% acima), Santa Catarina (9,7% acima), Rio Grande do Sul (9,6% acima), Mato Grosso (9,0%), Espírito Santo (8,1% acima), Paraná (6,7% acima) e Pernambuco (5,3%).

Na média nacional, a indústria brasileira operava em patamar 2,3% acima do pré-crise sanitária.

Os locais com nível de produção aquém do pré-covid foram São Paulo (-0,1%), Pará (-5,6%), Ceará (-7,0%), Nordeste (-15,7%) e Bahia (-21,4%).





