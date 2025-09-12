Produção industrial opera acima do nível pré-pandemia em 9 dos 15 locais, revela IBGE
Os parques industriais que superaram o pré-covid foram Rio de Janeiro, Minas Gerais , Amazonas , Santa Catarina, Paraná, Goiás, Mato Grosso, Pernambuco e Espírito Santo
A produção industrial operava em julho em nível superior ao de fevereiro de 2020, no pré-pandemia de covid-19, em nove dos 15 locais pesquisados, segundo os dados da Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física Regional, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Os parques industriais que superaram o pré-covid foram Rio de Janeiro (19,5% acima do nível pré-pandemia), Minas Gerais (14,8% acima), Amazonas (10,9% acima), Santa Catarina (9,5% acima), Paraná (8,9% acima), Goiás (7,5% acima), Mato Grosso (7,1% acima), Pernambuco (6%) e Espírito Santo (2,9% acima).
Na média nacional, a indústria brasileira operava em patamar 1,7% acima do pré-crise sanitária.
Os locais com nível de produção aquém do pré-covid foram São Paulo (-0,4%), Rio Grande do Sul (-0,4%), Ceará (-8,2%), Pará (-9,3%), Nordeste (-16,9%) e Bahia (-21,1%).