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Pesquisa Produção industrial recua em 10 dos 15 locais pesquisados em agosto ante julho, afirma IBGE Em São Paulo, maior parque industrial do País, houve uma queda de 0,2%

A produção industrial caiu em dez dos 15 locais pesquisados em agosto ante julho, segundo os dados da Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física Regional, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira, 8.

Em São Paulo, maior parque industrial do País, houve uma queda de 0,2%. As demais perdas ocorreram no Amazonas (-5,7%), Pará (-7,3%), Região Nordeste (-0,5%), Ceará (-3,6%), Pernambuco (-2,5%), Espírito Santo (-2,5%), Santa Catarina (-1,5%), Rio Grande do Sul (-4,5%) e Goiás (-1,1%).

Na média global, a indústria nacional caiu 0,6% em agosto ante julho.

Comparação anual

A produção industrial recuou em 12 dos 18 locais pesquisados em agosto de 2026 ante igual mês de 2025. Em São Paulo, maior parque industrial do País, houve uma queda de 2,5%. Na média global, a indústria nacional encolheu 1,2% em agosto de 2026 ante igual mês de 2025.

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