BRASIL Produção industrial registra 0,1% em abril, abaixo das expectativas O setor acumula alta de 1,4% no ano

A produção industrial do Brasil registrou 0,1% em abril, após registrar alta de 1,2% em março.



O resultado veio abaixo do esperado pelos analistas de mercado, que projetavam alta de 0,5% no mês, segundo a mediana das projeções colhidas pelo Valor Data. Os dados fazem parte da Pesquisa Industrial Mensal (PIM) e foram divulgados pelo IBGE nesta terça-feira.

Em comparação com abril de 2024, a produção teve queda de 0,30%;

O setor acumula alta de 1,4% no ano;

Já em 12 meses, a expansão é de 2,40%.

André Macedo, gerente da pesquisa, destaca que, embora o resultado tenha vindo muito próximo da estabilidade, a maioria das atividades - 13 dentre as 25 pesquisadas - teve números positivos. Os ramos industriais responsáveis por puxar o setor levemente para cima foram as indústrias extrativas (1,0%) e bebidas (3,6%).

“O setor extrativo, que acumula expansão 7,5% em três meses consecutivos de crescimento na produção, foi impulsionado pela maior extração de petróleo e minério de ferro”, destaca Macedo.

