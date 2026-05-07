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Produção industrial sobe 0,1% em março, afirma IBGE

Intervalo das estimativas ia desde uma baixa de 0,3% até uma alta de 2,7%

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Produção industrial sobe 0,1% em março, afirma IBGEProdução industrial sobe 0,1% em março, afirma IBGE - Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

A produção industrial brasileira subiu 0,1% em março ante fevereiro, na série com ajuste sazonal, informou na manhã desta quinta-feira, 7, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado veio acima da mediana das estimativas colhidas pelo Projeções Broadcast, de queda de 0,1%. O intervalo das estimativas ia desde uma baixa de 0,3% até uma alta de 2,7%.

Em relação a março de 2025, a produção subiu 4,3%, de acordo com o IBGE. O resultado também acima da mediana positiva de 3,7%, com projeções que variavam de estabilidade a alta de 6%.

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Em março, a indústria brasileira operava 13,9% aquém do pico alcançado em maio de 2011.

Na categoria de bens de capital, a produção está 31,4% abaixo do pico registrado em setembro de 2013. Os bens intermediários estão 10,9% aquém do auge de maio de 2011.

Os bens de consumo duráveis estão 29,3% abaixo do ápice de junho de 2013, e os bens semiduráveis e não duráveis operam em nível 10,9% inferior ao pico de junho de 2013.
 

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