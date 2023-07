A- A+

setor industrial Produção industrial sobe 0,3% em maio, após queda em abril Setor de derivados do petróleo avançou 7% e foi o que mais contribuiu para a alta da atividade no mês

A indústria brasileira voltou para o campo positivo em maio, puxada pela produção de petróleo. Após recuar 0,6% em abril, o setor avançou 0,3% no mês anterior. O avanço foi disseminado entre as atividades, com três das quatro categorias econômicas em alta. No ano, porém, o setor acumula retração de 0,4% e segue abaixo do patamar pré-pandemia. As informações são da Pesquisa Industrial Mensal (PIM), divulgada nesta terça-feira (4) pelo IBGE.

19 dos 25 ramos investigados avançaram em maio, o maior espalhamento desde setembro de 2020. À época, o setor se recuperava dos impactos da pandemia

O setor, contudo, segue andando de lado: No acumulado em 12 meses, registra variação nula (0%)

A indústria se encontra 1,5% abaixo do patamar pré-pandemia, registrado em fevereiro de 2020, e 18,1% abaixo do nível recorde, alcançado em maio de 2011.

