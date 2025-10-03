A- A+

indústria Produção industrial sobe 0,8% em agosto, após quatro meses sem crescimento Resultado, puxado pela indústria de produtos farmoquímicos e farmacêuticos, ficou acima da expectativa de analistas

A indústria brasileira saiu do quadro de estagnação que vinha apresentando nos últimos quatro meses e teve crescimento de 0,8% em agosto, após variar -0,2% no mês de julho. O resultado, divulgado nesta sexta pelo IBGE, veio acima da expectativa de analistas, que projetavam crescimento de 0,5%.

Na comparação com agosto de 2024, a produção industrial caiu 0,7%

Já no acumulado do ano, o setor industrial avançou 0,9%

Em 12 meses, o crescimento foi de 1,6%.



Tanto em junho quanto em julho, o setor havia apresentado quedas de 0,4% e 0,2%, respectivamente, o que especialistas já vinham considerando como uma desaceleração diante do cenário macroeconômico desfavorável, com a taxa básica de juros, a Selic, em patamares elevados.

Segundo André Macedo, o gerente da pesquisa, o resultado positivo pode ser uma leve recuperação após o acumulo de quedas.

"Para o resultado desse mês, a base de comparação depreciada é um fator importante para entendermos não só a expansão de 0,8%, o maior avanço desde março de 2025 (1,7%), mas também o perfil disseminado de taxas positivas, uma vez que três das quatro grandes categorias econômicas e 16 das 25 atividades industriais pesquisadas apontaram avanço na produção", considerou.

