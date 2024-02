A- A+

ECONOMIA Produção industrial sobe 1,1% em dezembro ante novembro, afirma IBGE O resultado agora divulgado veio no teto das projeções de analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast

A produção industrial subiu 1,1% em dezembro ante novembro, na série com ajuste sazonal, divulgou na manhã desta sexta-feira, 2, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado agora divulgado veio no teto das projeções de analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, que esperavam desde uma queda de 0,3% a alta de 1,1% com mediana positiva de 0,2%.

Em relação a dezembro de 2022, a produção industrial subiu 1,0%, de acordo com o IBGE. Nessa comparação, sem ajuste, as estimativas variavam de um recuo de 1,8%% a alta de 1,2%, com mediana negativa de 0,3%.

