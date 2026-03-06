A- A+

INDÚSTRIA Produção industrial sobe 1,8% em janeiro ante dezembro, revela IBGE Mediana das expectativas era de avanço de 0,7%, com piso de queda de 0,1%.

A produção industrial subiu 1,8% em janeiro ante dezembro, na série com ajuste sazonal, informou nesta sexta-feira (6) o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em relação a janeiro de 2025, a produção subiu 0,2%.

A alta de 1,8% superou o teto das estimativas colhidas pelo Projeções Broadcast, de 1,6%. A mediana das expectativas era de avanço de 0,7%, com piso de queda de 0,1%.

Conforme informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em relação a janeiro de 2025, a produção subiu 0,2%, enquanto que a mediana neste caso era de queda de 0,8%, com intervalo entre -1,5% e +1,8.

No acumulado em 12 meses, houve alta de 0,5%, ante aumento de 0,6% até dezembro.

O índice de Média Móvel Trimestral da indústria registrou baixa de 0,1% em janeiro.

