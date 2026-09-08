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Conquista Produtores de cana-de-açúcar celebram subvenção em evento na AFCP Cerca de 17 mil produtores do Nordeste devem ser beneficiados com medida do governo federal, que distribuirá R$ 12,00 por tonelada

Os produtores e cultivadores de cana-de-açúcar celebraram a subvenção de R$ 12,00 por tonelada de cana, em evento realizado na sede da Associação dos Fornecedores de Cana de Pernambuco (AFCP), nesta terça-feira (8).

O presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro, destacou a importância do Ministério da Agricultura e Pecuária, que foi fundamental para garantir os recursos ao setor.

"O setor primário, com suas mais expressivas lideranças, fez uma coisa que é difícil na vida pública, que é o divã da gratidão e do reconhecimento. O Ministério da Agricultura e Pecuária não é um ministério qualquer. Não há um ministério mais relevante no Brasil, pois representa a segurança alimentar, a transição energética e a descarbonização do planeta”, afirmou durante o discurso.

O encontro na sede da AFCP contou com a presença do ministro da Agricultura e Pecuária, André de Paula; do presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Silvio Porto; além de lideranças políticas e do setor produtivo.

O presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro (dir.) junto ao ministro da Agricultura e Pecuária, André de Paula. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco.

A subvenção foi regulamentada após o Decreto nº 13.092, do governo federal, para apoiar os produtores independentes do Nordeste na safra 2025/2026.

De acordo com o ministro da Agricultura e Pecuária, André de Paula, o investimento é fundamental para suprir os impactos sofridos pelo setor depois do tarifaço imposto pelos Estados Unidos.

“A medida é muito importante porque é um momento difícil. O setor do açúcar sentiu e os pequenos sofreram. Noventa e dois por cento dos beneficiários dessa ação são muito pequenos. São cooperativados, pequenos produtores e num momento com essas dificuldades, para quem é pequeno, atravessar não é fácil”, iniciou o ministro, que também relacionou o benefício para a cadeia produtiva de uma forma geral.

“Quando você apoia o pequeno, apoia o grande. Não é um programa para as usinas, mas na hora que você sabe que uma usina não pode prescindir de quem produz a cana e de que esse pequeno produtor, que teria muita dificuldade atravessar esse momento, vai passar graças ao apoio do governo. Então, acho que isso é muito importante”, completou.

Produtores de cana-de-açúcar. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro, durante discurso. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Ministro da Agricultura e Pecuária, André de Paula. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Presidente da Conab, Silvio Porto. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

O total do investimento do governo federal poderá chegar a até R$ 270 milhões, com a operação organizada pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

A estimativa da companhia é de beneficiar um total de 17 mil produtores. Desse número, mais de 60% estão concentrados em Pernambuco, Paraíba e Alagoas.

A subvenção vai apoiar produtores que sofreram prejuízos econômicos relacionados não só com a tributação adicional imposta pelos Estados Unidos, mas também em função de eventos climáticos extremos.

Para receber o benefício, é necessário que os produtores estejam regularizados junto aos órgãos exigidos pela Conab.

Segundo o presidente da Conab, Silvio Porto, o programa está no processo final de cadastramento. A expectativa é que os pagamentos, via Pix, tenham início nos próximos 15 dias.

"Vai depender do volume de cadastros que tivermos. Possivelmente, deverá ir até final de novembro ou parte de dezembro para que nossa equipe consiga fazer todo o pagamento da subvenção. Vamos trabalhar com nossa equipe toda mobilizada", pontuou.

O gestor da Conab também ressaltou a mobilização da companhia para cadastrar todos os produtores."Muitos desses produtores não têm acesso a computador, não têm a informação devida. Então, fizemos uma mobilização junto com os plantadores para ajudá-los no sentido de garantir esse cadastro".

O evento também contou com a presença do senador e candidato à reeleição Humberto Costa (PT); dos deputados federais Augusto Coutinho (Republicanos), Lula da Fonte (PP); e dos deputados estaduais France Hacker (PSB) e Antonio Moraes (PSD).



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