Produtores rurais de Pernambuco contam com assistência técnica para desenvolver propriedades

Aumentar a produtividade e renda no campo são algumas das prioridades dos produtores rurais e, para isso, é necessário planejamento e um constante aprendizado. E para auxiliar os trabalhadores nesse processo, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Pernambuco (Senar-PE) oferece, gratuitamente, o programa de Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) em todo o Estado.

Por meio da iniciativa, a instituição já realizou 170 mil visitas técnicas, em mais de 14 mil propriedades rurais. Atualmente, o programa conta com uma rede de 200 técnicos e supervisores de campo que realizam um acompanhamento completo que envolve, além de um suporte técnico, diagnóstico produtivo individualizado, planejamento estratégico, capacitação profissional e avaliação de resultados.

De acordo com o coordenador da ATeG do Senar Pernambuco, Jailton Bezerra, os profissionais da instituição seguem um plano de 24 meses para garantir mudanças estruturais nas propriedades.



"Os benefícios gerados pela Assistência Técnica e Gerencial não só transformam a vida de produtores, seus familiares e dos trabalhadores rurais, mas também impulsionam o desenvolvimento produtivo, econômico e social em todo estado ", destacou.

O programa atua em 13 cadeias produtivas: Agroindústria dos Derivados Lácteos, Apicultura, Avicultura, Bovinocultura de Corte, Bovinocultura de Leite, Cana-de-Açúcar, Fruticultura Perene, Olericultura, Ovinocaprinocultura de Corte, Ovinocaprinocultura de Leite, Piscicultura, Suinocultura e Carcinicultura.

Acompanhamento

Segundo Francisco Jeanes Silva Soares, técnico do Senar-PE em Cedro, no Sertão pernambucano, a Assistência Técnica e Gerencial é um processo educativo onde o profissional vai à propriedade rural e faz um diagnóstico completo.

“Com esses dados em mãos, a gente começa a orientar o produtor para ele entender que a sua propriedade rural é uma empresa, assim como qualquer outro tipo de comércio. E que para ela ter sustentabilidade o produtor tem que ter um gerenciamento com anotações e controle”, disse.



Além da parte gerencial, também é oferecido acompanhamento técnico.

“Se o produtor monitora e treina os seus trabalhadores, ele vai ter uma eficiência maior, um controle melhor de praga, e uma adubação melhor. Com isso, terá um rendimento e uma produtividade maior no trabalho”, pontuou Francisco.

Aumento da produtividade

O produtor de goiaba Paulo Sérgio, de 20 anos, é um dos trabalhadores assistidos por Francisco. Ele atua há cerca de quatro anos com a produção de goiabas e estuda agronomia na Universidade Federal do Cariri (UFCA).

O atendimento na propriedade de Paulo começou em janeiro de 2024 com uma análise inicial do solo.

“Depois de um ciclo a gente fez outras análises de solo para ver os teores de nutrientes, e vimos que elevou, e aumentou a produtividade dele e a parte gerencial. É um produtor que já tem uma planilha no computador, tudo organizado”, destacou Francisco.

Para Paulo Sérgio, a ATeG possibilita que o trabalhador rural corrija os erros e aumente a sua produtividade.

“Antes da assistência, a propriedade tinha um problema muito sério com abortamento, e a gente ficava sem saber o porquê. Com Francisco, a gente vê onde está o erro no solo, o nutriente que está baixo, ou o nutriente que está acima da média e que inibe a ação do outro. Nós vemos onde estão esses erros. Isso possibilita que os resultados superem as metas”, ressaltou Paulo.

Os diferentes estágios de desenvolvimento da goiaba. Foto: Divulgação/Senar-PE

A partir de uma maior renda e produção, Paulo consegue arcar com todos os custos da sua graduação, além de adquirir novos bens para a sua propriedade. Para 2025, a expectativa é positiva e de mais crescimento na produção.

Os produtores rurais que desejam participar da Assistência Técnica e Gerencial podem entrar em contato com o Senar Pernambuco pelo telefone (81) 3312-8966 ou procurar o Sindicato Rural de seu município.

