pecuária Produtores rurais devem declarar vacinação contra brucelose até janeiro Confirmação deve ser efetuada nas 162 unidades da Adagro no estado

A Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária do Estado de Pernambuco (Adagro), informou aos produtores rurais, que realizaram a vacinação das fêmeas bovinas contra a brucelose no segundo semestre de 2025 e ainda não efetuaram a declaração, que a situação deve ser regularizada até o dia 2 de janeiro de 2026.

A vacinação é obrigatória para manter a propriedade regular junto ao órgão, além de contribuir para a proteção sanitária do rebanho e o controle da brucelose no estado.

Para realizar a declaração, o produtor deve procurar uma das 162 unidades da Adagro do seu município, a mais próxima da sua propriedade, e levar o atestado de vacinação fornecido pelo médico veterinário.

“É preciso declarar a vacinação contra brucelose, porque é uma medida obrigatória para controlar uma zoonose grave, protegendo a saúde pública e o rebanho, à medida que beneficia o próprio produtor, evitando perdas econômicas causadas por abortos, infertilidade e problemas reprodutivos no rebanho, além de multas e sanções legais”, explicou o diretor-presidente da Adagro, Moshe Dayan Fernandes.

A declaração é a comprovação exigida pela Adagro, garate o registro oficial da imunização, permite o rastreamento, evita multas e o bloqueio da emissão de Guia de Trânsito Animal (GTA) para os animais.

“A declaração comprova que as fêmeas bovinas e bubalinas (entre 3 e 8 meses) foram vacinadas conforme as normas do Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose (PNCEBT)”, disse a coordenadora do Programa Estadual de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose, Rosanny Holanda.



A doença

A brucelose é uma doença infecciosa que afeta principalmente bovinos e bubalinos, mas que também pode ser transmitida aos seres humanos. Nos animais, pode causar abortos, infertilidade, nascimento de filhotes doentes e ocasionar a queda na produção de leite.

A transmissão para os humanos se dá pelo contato com animais infectados ou pelo consumo de leite e derivados não pasteurizados. Em humanos, os principais sintomas são febre intermitente, suores noturnos, cansaço, dores musculares, dor de cabeça, perda de apetite e peso.

