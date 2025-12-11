Qui, 11 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta11/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
pecuária

Produtores rurais devem declarar vacinação contra brucelose até janeiro

Confirmação deve ser efetuada nas 162 unidades da Adagro no estado

Reportar Erro
Produtores devem fazer comprovação até janeiroProdutores devem fazer comprovação até janeiro - Foto: Divulgação

A Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária do Estado de Pernambuco (Adagro), informou aos produtores rurais, que realizaram a vacinação das fêmeas bovinas contra a brucelose no segundo semestre de 2025 e ainda não efetuaram a declaração, que a situação deve ser regularizada até o dia 2 de janeiro de 2026.

A vacinação é obrigatória para manter a propriedade regular junto ao órgão, além de contribuir para a proteção sanitária do rebanho e o controle da brucelose no estado.

Leia também

• Mortes em Pernambuco crescem 3,6% em 2024, aponta IBGE; aumento é o primeiro desde 2021, durante pandemia de covid-19

• Governo de Pernambuco estuda construção de novo kartódromo, revela secretário

• Governo estadual abre chamada pública para aquisição e distribuição de sementes

Para realizar a declaração, o produtor deve procurar uma das 162 unidades da Adagro do seu município, a mais próxima da sua propriedade, e levar o atestado de vacinação fornecido pelo médico veterinário.

“É preciso declarar a vacinação contra brucelose, porque é uma medida obrigatória para controlar uma zoonose grave, protegendo a saúde pública e o rebanho, à medida que beneficia o próprio produtor, evitando perdas econômicas causadas por abortos, infertilidade e problemas reprodutivos no rebanho, além de multas e sanções legais”, explicou o diretor-presidente da Adagro, Moshe Dayan Fernandes.

A declaração é a comprovação exigida pela Adagro, garate o registro oficial da imunização, permite o rastreamento, evita multas e o bloqueio da emissão de Guia de Trânsito Animal (GTA) para os animais.

“A declaração comprova que as fêmeas bovinas e bubalinas (entre 3 e 8 meses) foram vacinadas conforme as normas do Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose (PNCEBT)”, disse a coordenadora do Programa Estadual de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose, Rosanny Holanda.

A doença
A brucelose é uma doença infecciosa que afeta principalmente bovinos e bubalinos, mas que também pode ser transmitida aos seres humanos. Nos animais, pode causar abortos, infertilidade, nascimento de filhotes doentes e ocasionar a queda na produção de leite.

A transmissão para os humanos se dá pelo contato com animais infectados ou pelo consumo de leite e derivados não pasteurizados. Em humanos, os principais sintomas são febre intermitente, suores noturnos, cansaço, dores musculares, dor de cabeça, perda de apetite e peso.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter