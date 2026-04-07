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lançamento Professores da UFPE e USP lançam livro sobre Reforma Tributária na Faculdade de Direito do Recife "Aspectos essenciais do imposto e da contribuição sobre bens e serviços" será lançado em 17 de abril

Os professores de direito Eric Castro e Silva, da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), e Roberto Quiroga Mosquera, da Universidade de São Paulo (USP), lançam, no dia 17 de abril, o livro "Aspectos essenciais do imposto e da contribuição sobre bens e serviços". O evento de lançamento ocorre às 10h30, na Faculdade de Direito do Recife (FDR), como parte das celebrações do bicentenário da instituição.

A obra descreve os pilares do novo sistema de tributação do consumo brasileiro, que se baseiam no Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e na Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS).

O livro também conta com um prefácio do ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Luiz Alberto Gurgel de Faria, que classifica o estudo como uma "ruptura histórica", aproximando o Brasil dos modelos de tributação sobre valor agregado praticados nas democracias mais desenvolvidas do mundo.

O novo modelo tributário brasileiro, regulamentado em 2025, já iniciou seu cronograma de vigência com os primeiros testes e ajustes administrativos.

A transição definitiva será gradual, estendendo-se até 2033, período em que os tributos atuais serão progressivamente substituídos pelo IBS e pela CBS, garantindo que entes federativos e contribuintes se adaptem à nova sistemática de tributação sobre o valor agregado.

*Com informações da assessoria



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