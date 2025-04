A- A+

Educação Professores do Recife decretam estado de greve após proposta de reajuste apresentada pela prefeitura Prefeitura afirma que as negociações continuam, e que uma nova reunião já está marcada para o dia 24 de abril

O Sindicato dos Professores da Rede Municipal do Recife (Simpere) decretou estado de greve por unanimidade, durante assembleia realizada na tarde dessa quinta-feira (10), após recusar a proposta de reajuste de 1,5% retroativo a janeiro e acréscimo de R$ 1 no tíquete-alimentação para todos os servidores municipais, apresentada pela gestão. A prefeitura afirma que as negociações com as entidades da classe continuam e que uma nova reunião já está marcada para o dia 24 de abril.

A assembleia ocorreu no Pátio da Prefeitura do Recife, no mesmo momento em que representantes da categoria participavam de uma mesa de negociação com a gestão municipal. Para o Simpere, a proposta apresentada pela prefeitura não atendeu às expectativas da categoria.

Estado de greve

A campanha salarial de 2025 começou em dezembro do ano passado com o mote “Pelo Piso e pela Carreira”, reivindicando o cumprimento da Lei Federal nº 11.738/2008, que estabelece o Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério. O índice determinado para este ano é de 6,27%, com repercussão em toda a carreira e pagamento retroativo a janeiro.

Além da pauta salarial, o Simpere pontuou as condições de trabalho nas escolas da rede e pediu a presença de auxiliares em sala de aula para estudantes atípicos, uma demanda construída com a participação de mães e responsáveis desses alunos.

O sindicato afirmou que intensificará as mobilizações nos próximos dias e convocou a categoria para novas atividades.

O que diz a prefeitura?

Por meio de nota, a Prefeitura do Recife informou que reforça o compromisso com a educação de qualidade.



De acordo com a Secretaria de Administração, desde 2021 a gestão realiza o maior montante de investimentos na área de educação, com a contratação e nomeação de 5,5 mil profissionais, a triplicação do número de vagas em creche, reforma e requalificação de mais de 200 unidades de ensino, além de adoção de um novo modelo de gestão e bonificação financeira para os profissionais da área.

A prefeitura afirmou ainda que as negociações com as entidades de classe continuam, com nova reunião prevista para o dia 24 de abril, e que "segue aberta ao diálogo, como é praxe na gestão".

Veja também