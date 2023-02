A- A+

Piso nacional Profissionais da enfermagem protestam, no Recife, por implantação do piso salarial Capital pernambucana foi um dos locais do ato nacional nesta terça-feira (14)

Enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem realizaram protesto na manhã desta terça-feira (14), no Recife, pedindo a implantação do piso salarial da categoria. A movimentação saiu da Praça do Derby até o palácio do Governo do Estado.

O movimento é nacional. Outros municípios, além da capital, aderiram em Pernambuco: Caruaru, no Agreste; Palmares, na Mata Sul; e Petrolina e Arcoverde, no Sertão.

O secretário social do Sindicato Profissional dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem- PE (Satenpe), Gomes Filho, comentou sobre a paralisação.

"Nosso objetivo nessa paralisação é mostrar não só para o Governo do Estado, mas todos os prefeitos e aos gestores de hospitais privados, que nós precisamos da implantação do piso nacional da enfermagem, que já é lei e deve vigorar".

A ideia da categoria é negociar com as autoridades a implantação do piso salarial. Caso não tenha acerto, em março será decretada greve. "Isso já é certo e pacificado entre os profissionais da enfermagem".

Jussara Melo, que trabalha na motolancia do Samu no Recife e no Hospital Oswaldo Cruz, ressaltou a importância da enfermagem.

"Estamos sendo tratados como palhaços. A governadora nos prometeu que iria pagar o piso salarial. Estamos aqui na luta. A enfermagem estava de frente com a Covid, fomos chamados de heróis e agora transformados em palhaços", disse Jussara.



