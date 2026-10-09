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FINANÇAS Profissionais do mercado financeiro têm até 31 de dezembro para manter certificações da Anbima Profissionais com CPA-10, CPA-20 e CEA deve concluir o estudo de conteúdo obrigatório e pagar taxa de atualização

Prazo para profissionais do mercado financeiro se adequarem ao novo modelo da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais se extende até 31 de dezembro. O público-alvo são profissionais com Certificações Profissionais 10 (CPA-10) ou 20 (CPA 20) e Certificação de Especialistas em Investimento (CEA).

Após essa data, quem não tiver cumprido o estudo das microcertificações obrigatórias e efetivado o pagamento da atualização, perderá a credencial atual e precisará reiniciar o processo de certificação.

A mudança faz parte da atualização do modelo de certificações da associação, anunciada em 2024, que passou a ser composto pela Certificação Profissional Anbima (CPA), Certificado Profissional Anbima de Relacionamento (C-Pro R) e Certificado Profissional Anbima de Investimento (C-Pro I). As novas certificações foram estruturadas com base nas diferentes atividades exercidas pelos profissionais do mercado.

"Chegamos à etapa decisiva da transição. Quem não iniciou ou ainda possui pendências deve agir o quanto antes para preservar sua certificação e evitar a necessidade de recomeçar o processo no futuro. As instituições financeiras também têm papel fundamental na orientação de suas equipes", afirmou a gerente-executiva de Educação da Anbima, Fernanda Mateus.

Transição

Para manter a certificação ativa no novo modelo, os profissionais que possuem CPA-10, CPA-20 e CEA devem acessar a plataforma gratuita "Anbima Edu", atualizar o cadastro, comparar as microcertificações obrigatórias (o sistema indica a necessidade de acordo com a certificação de cada pessoa), realizar o pagamento da atualização anual da certificação. Após a conclusão dessas etapas, a certificação é automaticamente atualizada para o novo modelo.

Sobre as mudanças nas certificações Anbima

Em 2026, as certificações CPA-10, CPA-20 e CEA deixaram de existir, para dar lugar às novas CPA, CPro R e CPro I. As pessoas que possuíam certificações válidas terão até o fim deste ano para concluir o pråocesso de transição.

O novo formato introduz um modelo de avaliação mais completo, integrando competências técnicas e comportamentais. As novas provas começam a ser aplicadas também em 2026.

*Com informações da assessoria de imprensa

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