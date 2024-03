Programa Advocacia Legal disponibiliza até 80% de desconto nos juros

A- A+

Durante a primeira sessão do Conselho Pleno da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Pernambuco (OAB-PE), em 2024, o “Programa Advocacia Legal” foi aprovado por unanimidade. A partir de agora, as advogadas e advogados que quiserem ficar em dia com a instituição, receberão descontos de até 80% nos juros.

O objetivo é oferecer diversas opções de renegociação de débitos acumulados junto à OAB-PE. O prazo de adesão vai até o dia 1º de abril

“Esta é uma oportunidade para as advogadas e os advogados ficarem em dia com a OAB Pernambuco. O Programa Advocacia Legal 2024 garante uma série de incentivos para que os colegas possam ficar em dia com sua instituição. Lembrando que o programa faz referência aos débitos até o ano de 2023”, destacou o presidente da OAB-PE, Fernando Ribeiro Lins.

Em relação a forma de pagamento, o programa é bastante flexível. A adesão abrange, automaticamente, todos os valores devidos, sejam eles referentes a anuidades, parcelamentos de anos anteriores e penalidades, desde que estejam vencidos e inadimplentes até 31 de dezembro de 2023.

Os profissionais poderão pagar à vista, por meio de pix, cartão de crédito e débito; ou parcelado no cartão ou via boleto.

“Sensível às necessidades da advocacia e objetivando o seu fortalecimento, a OAB Pernambuco trabalha para oferecer as melhores condições para cada colega regularizar suas obrigações junto à nossa instituição e desfrutar de todos os serviços disponibilizados pela Seccional pernambucana”. afirmou o diretor tesoureiro da OAB-PE, Carlos Barros.

Em caso de dúvidas, a OAB disponibilizou alguns canais de atendimento. Por telefone e WhatsApp no número (81 3424.1012), online pelo Portal da Advocacia, ou diretamente pelos e-mails [email protected] e [email protected].

