Cursos Programa Autonomia e Renda Petrobras abre 580 vagas em parceria com o SENAI-PE Iniciativa tem pagamento de bolsas de estudo nos valores de R$ 660 e R$ 858

O Programa Autonomia e Renda Petrobras abriu 2.100 vagas para cursos gratuitos de nível técnico e profissionalizante em sete estados brasileiros, incluindo Pernambuco.

O objetivo do projeto é qualificar e ampliar oportunidades de trabalho nas áreas de Óleo e Gás para candidatos em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Por isso, todos os selecionados recebem uma bolsa-auxílio mensal. que varia entre R$ 660 a R$ 858 mensais.

O programa ainda prioriza mulheres, pessoas trans, indígenas, quilombolas, pretos e pardos, migrantes, refugiados e Pessoas com Deficiência (PCDs).

Vagas

Em Pernambuco, são oferecidas 580 vagas divididas em 29 turmas de qualificação profissional, nas seguintes unidades do SENAI:

SENAI Cabo de Santo Agostinho (220 oportunidades) : Auxiliar de encanador industrial, auxiliar de instrumentista industrial, auxiliar de mecânico industrial, eletricista industrial, instrumentista industrial e soldador no processo de eletrodo.

SENAI Areias (160 vagas) : Eletricista Industrial e instrumentista industrial.

SENAI Ipojuca (100 vagas) : Montador de andaime, formas e escoramento e auxiliar de manutenção predial.

SENAI Santo Amaro (100 vagas): Auxiliar de construtor civil, auxiliar de eletricista e auxiliar de mecânico industrial.

Para mais informações, os candidatos interessados devem acessar: autonomiaerenda.com.br/editais

