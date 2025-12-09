Ter, 09 de Dezembro

Programa Autonomia e Renda Petrobras abre 580 vagas em parceria com o SENAI-PE

Iniciativa tem pagamento de bolsas de estudo nos valores de R$ 660 e R$ 858

Petrobras oferece programa de capacitação profissional - Foto: Hélio Melo / Firjan

O Programa Autonomia e Renda Petrobras abriu 2.100 vagas para cursos gratuitos de nível técnico e profissionalizante em sete estados brasileiros, incluindo Pernambuco.

O objetivo do projeto é qualificar e ampliar oportunidades de trabalho nas áreas de Óleo e Gás para candidatos em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Por isso, todos os selecionados recebem uma bolsa-auxílio mensal. que varia entre R$ 660 a R$ 858 mensais.

O programa ainda prioriza mulheres, pessoas trans, indígenas, quilombolas, pretos e pardos, migrantes, refugiados e Pessoas com Deficiência (PCDs).

Vagas

Em Pernambuco, são oferecidas 580 vagas divididas em 29 turmas de qualificação profissional, nas seguintes unidades do SENAI:

Para mais informações, os candidatos interessados devem acessar: autonomiaerenda.com.br/editais

