EMPREENDEDORISMO Programa Cais, do Porto Social, celebra abertura com os 75 projetos selecionados Em 2023, foram inscritos 240 projetos para a sétima edição do projeto

O Porto Social realizará, nesta segunda-feira (20), o encontro de celebração do Programa de Qualificação de Iniciativas Sociais (Cais). Ao todo, foram selecionados 75 projetos com foco no impacto social positivo no Recife.

O evento será no restaurante Moendo na Laje, no Bairro do Recife, área central da capital pernambucana. Com a presença do prefeito João Campos, a festa começará às 17h.

Em 2023, foram inscritos 240 projetos, que passaram por um processo de avaliação e entrevistas com os seus responsáveis. O Cais, antes chamado de INCS, busca prover mentoria, desenvolvimento, estruturação e aceleração de iniciativas de impacto social.

“Buscamos promover uma interação entre os empreendimentos sociais que conectam pessoas, fortalecem as redes da sociedade civil e contribuem para a redução da desigualdade social”, afirma o presidente do Porto Social, Fábio Silva.

Em sete edições, o programa já qualificou 350 iniciativas no Recife. Os representantes dos projetos selecionados passarão por uma experiência de incubação com seis meses de duração.

Serão ministrados workshops, palestras, oficinas, aulas e atividades que visem à qualificação e aprimoramento dos empreendimentos sociais. A capacitação acontecerá na Casa Zero, no Bairro do Recife, e na modalidade online.

Um dos projetos aprovados este ano é a Feirinha do Ipsep, realizada no bairro da Zona Sul do Recife.

“Esperamos fortalecer o ambiente da Feirinha do Ipsep, ampliando as estratégias de comunicação, estimulando a experiência de visitar um bairro fora dos grandes centros e ampliar o alcance de captação de recursos e parcerias que reconheçam a feirinha como potencial projeto de apoio ao empreendedorismo feminino”, afirma a representante do projeto, Paula Maciel.





