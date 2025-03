Programa Chapéu de Palha 2025 inicia cadastramento para trabalhadores da cana-de-açúcar

O cadastramento no Programa Chapéu de Palha 2025 para trabalhadores da cana-de-açúcar inicia na próxima segunda-feira (24). A ação contempla 55 municípios das Zonas da Mata Norte e Sul do estado e garante um benefício de R$ 373 para os cadastrados que atendam aos critérios estabelecidos. O processo é feito pelo Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional (Seplag-PE)

O cadastramento terá início nos municípios de Paudalho, Moreno, Igarassu, Nazaré da Mata, Chã de Alegria, Lagoa de Itaenga, Buenos Aires, Araçoiaba, Glória do Goitá, Tracunhaém e São Lourenço da Mata. Até o dia 16 de maio, o atendimento será realizado em polos municipais, conforme o cronograma disponível no site da Seplag-PE.

O coordenador do programa e gerente-geral de Articulação Institucional da Seplag-PE, Marcos Alves, destacou a importância da iniciativa para os trabalhadores rurais afetados pela entressafra.

“O Chapéu de Palha apoia fortemente esses trabalhadores rurais que ficam sem trabalhar durante o período da entressafra da cana, melhorando a sua qualidade de vida. Isso porque também contempla, além do pagamento da bolsa, um conjunto de ações de capacitação, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo, e de educação rural, com a Secretaria de Educação”, afirmou.