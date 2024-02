Programa Chapéu de Palha começa cadastramento de beneficiários em Paulista

A- A+

A partir da próxima terça-feira (20) inicia-se o cadastramento do Programa Chapéu de Palha 2024 para os trabalhadores da pesca artesanal do município de Paulista.

O processo se estende até o dia 23 deste mês, e os interessados podem solicitar o benefício no polo de cadastramento da cidade.



Para ser beneficiário do Programa, é necessário ter acima de 18 anos, ser pescador (a) artesanal ou marisqueira (o) e ter exercido exclusivamente a atividade de pesca nos últimos 12 meses, com comprovação em Registro Geral da Pesca (RGP).

Além disso, só tem direito ao benefício quem não estiver recebendo seguro-desemprego ou pensão pelo INSS.

Os profissionais desempregados por conta do período defeso e com idade entre 18 e 29 anos também poderão se cadastrar desde que atendam aos demais requisitos do Programa, mesmo que exista outro beneficiário residindo no mesmo domicílio.

Para realizar o cadastro, é necessário apresentar os seguintes documentos: comprovante do PIS ou NIS, RG, CPF, comprovante de residência, carteira digital de trabalho expedida até 15 dias anteriores ao cadastro e cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) atualizado.

De forma a atender a todos os pescadores e pescadoras artesanais, filiados ou não a colônia e associação, o cadastramento acontecerá conforme as informações abaixo:

Local: Escola Municipal Marcílio Dias

Endereço: Rua Manoel Chaves da Costa Figueira, 623, Janga - Paulista

Período: 20/02 a 23/02/2024

Horário: 08h às 17h

