Agricultores de diversas regiões de Pernambuco serão beneficiados com o Programa CNH Rural, realizado pelo Governo do Estado e que oferece 20 mil habilitações gratuitas.



A iniciativa é exclusiva para agricultores familiares. As inscrições já começaram e seguem até o dia 6 de abril, no site do Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE).



Entre os requisitos, estão ser morador de Pernambuco, integrar o Cadastro Nacional de Agricultura Familiar (CAF) ou possuir Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP).



O programa possibilita acesso à primeira Carteira Nacional de Habilitação, renovação da CNH ou adição de categoria.



No programa, são quatro fases: inscrição; análise e seleção dos aprovados; comprovação dos documentos e dados cadastrais; e início do procedimento de habilitação.

Periodicamente, o Detran-PE vai publicar em seu site a lista de selecionados e o prazo para comparecimento e validação da inscrição.



A seleção terá validade até 31 de dezembro de 2026 ou quando ocupadas as 20 mil vagas, o que ocorrer primeiro. Mulheres agricultoras terão prioridade. O edital é está disponível no site do Detran-PE.



Os Centros de Formação de Condutores (CFCs) interessados em prestar serviços para o programa devem procurar uma das unidades do Detran-PE para credenciamento.



De acordo com o Governo de Pernambuco, o programa é fundamental para quem vive na Zona Rural, seja para deslocamento ou para transporte da produção agrícola.

