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emagrecimento Programa da Eurofarma é primeira iniciativa de redução de preços para semaglutida no País A farmacêutica tem parceria com a Novo Nordisk, fabricante do Wegovy e do Ozempic

A Eurofarma se adiantou à corrida pelo mercado de medicamentos à base de semaglutida original para emagrecimento e diabetes tipo 2 ao lançar o EuroCuida.

Segundo a empresa, o programa de suporte ao paciente foca na adesão ao tratamento com preços reduzidos para as marcas Poviztra, indicado para obesidade e sobrepeso associado a comorbidades, e Extensior, voltado ao tratamento de diabetes tipo 2. A farmacêutica tem parceria com a Novo Nordisk, fabricante do Wegovy e do Ozempic, nas duas novas marcas, para os produtos com a mesma molécula biológica injetável original.

O programa estabelece valores fixos para as doses de introdução de 0,25 miligrama (mg) e 0,5 mg de Poviztra compradas conjuntamente, e descontos para a continuidade do tratamento com a dose de 1 mg, desde que adquirida em até 80 dias após o início Dinâmica similar é aplicada ao Extensior. Em média, os medicamentos do programa ficam 17% mais baratos.

A estratégia posiciona a companhia num segmento de alto crescimento e que nos próximos meses deve ter novos competidores Atualmente, existem oito pedidos de registro de medicamentos à base de semaglutida aguardando registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), com expectativa de chegar ao mercado até o próximo ano. A Eurofarma, que investiu mais de R$ 712 milhões em inovação em 2025, busca consolidar sua liderança em prescrição no Brasil com essa expansão de acesso.

Segundo a empresa, o programa prevê, ainda, conteúdos educativos e descontos de até 50% em outros produtos da Eurofarma.

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