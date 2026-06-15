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Sudene Programa da Sudene para transformação digital da indústria chega a Pernambuco Iniciativa reúne governo, universidade e setor produtivo para ampliar a adoção de tecnologias e fortalecer a competitividade da indústria pernambucana

Pernambuco será palco, na próxima quinta-feira (18), do lançamento do programa Sudene NE 4.0, iniciativa voltada à transformação digital da indústria e à disseminação de tecnologias associadas à chamada Indústria 4.0. A ação é promovida pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), em parceria com a Universidade de Pernambuco (UPE) e a Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe).

Alinhado às diretrizes da Nova Indústria Brasil, o programa tem como objetivo fortalecer a competitividade das empresas nordestinas por meio da inovação, da digitalização de processos produtivos e da adoção de novas tecnologias. A iniciativa busca aproximar empresas, especialistas, instituições de ensino e o poder público para acelerar a modernização da indústria e ampliar as oportunidades de desenvolvimento econômico na região.

Em Pernambuco, o programa contará com a implantação de um núcleo estadual responsável por articular ações voltadas à transformação digital do setor produtivo. Entre as atividades previstas estão a realização de diagnósticos empresariais, capacitações, workshops, visitas técnicas e o apoio à estruturação de projetos alinhados às vocações econômicas do estado.

A expectativa é que a iniciativa contribua para ampliar a produtividade, a inovação e a competitividade das indústrias pernambucanas, fortalecendo o ambiente de negócios e estimulando a adoção de soluções tecnológicas em diferentes segmentos econômicos.

Serviço

Lançamento do Programa Sudene NE 4.0 – Nova Indústria Brasil em Pernambuco

Data: 18 de junho de 2026

Horário: 9h às 12h

Local: Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe) – Av. Cruz Cabugá, 767, Santo Amaro, Recife/PE

Confirmação de presença: site

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