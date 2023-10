Programa de capacitação e empreendedorismo da Gerdau tem inscrições abertas

A- A+

O Programa de capacitação e mentoria para o empreendedorismo, o Gerdau Transforma 2023, está com inscrições abertas. As aulas são gratuitas e ocorrem entre os dias 23 e 27 de outubro, das 19h às 22h. O objetivo é inserir pessoas em situação de vulnerabilidade social no mercado de trabalho por meio do empreendedorismo. As inscrições podem ser feitas por meio do site do projeto até o dia 20 de outubro. Pessoas com mais de 18 anos que já possuem um negócio ou tem vontade de empreender podem se inscrever.

As aulas serão ministradas por instrutores com formação na metodologia By Necessity.A partir da análise dessa concepção, o estudante passa pela construção do conceito de seu produto/serviço, ações de divulgação, pesquisa de mercado, projeção de vendas, fluxo de caixa, entre outros. Os alunos contarão com o apoio de consultores especializados em negócios por 90 dias e durante esse tempo eles irão se reunir semanalmente com os professores por meio dos encontros semanais.

O projeto foi criado em 2019 e já contou com mais de 16 mil alunos inscritos no programa. Mais de 3290 empreendedores de 461 cidades no Brasil e na América Latina abriram seus empreendimentos com ajuda da mentoria.

“Acreditamos que o empreendedorismo tem um papel fundamental na construção de uma sociedade mais justa. O Gerdau Transforma ajuda a capacitar empresários informais e autônomos transformando ideias e sonhos em um negócio rentável, dessa forma empoderamos pessoas e moldamos um futuro melhor”, reforça Paulo Boneff, líder de responsabilidade social da Gerdau.

Veja também

varejo on-line Shopee começa nesta sexta-feria compras on-line com isenção de US$ 50