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Programa de crédito para motoristas de apps e taxistas terá até R$ 30 bi

O montante não deve ser transferido de uma vez ao BNDES, a quem caberá operacionalizar a linha

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O montante não deve ser transferido de uma vez ao BNDES, a quem caberá operacionalizar a linha de créditoO montante não deve ser transferido de uma vez ao BNDES, a quem caberá operacionalizar a linha de crédito - Foto: Léo Malafaia/Folha de Pernambuco/Arquivo

O programa de crédito para motoristas de taxi e aplicativos deve ter um volume de até R$ 30 bilhões em recursos financeiros do Tesouro Nacional. A informação foi antecipada pelo Valor Econômico e confirmada pelo GLOBO.

O montante não deve ser transferido de uma vez ao BNDES, a quem caberá operacionalizar a linha de crédito.

Conforme o GLOBO mostrou nessa semana, a linha terá uma taxa de juros de 12%, abaixo portanto da Selic. Ou seja, envolve o chamado subsídio implícito, que eleva o custo da dívida pública e piora a trajetória fiscal.

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De outro lado, o governo entende que a iniciativa tende a melhorar o investimento e ajuda a incrementar a renda, fortalecendo o nível de crescimento econômico, o que, se de fato ocorrer, melhora o denominador do indicador de dívida pública em proporção do Produto Interno Bruto (PIB).

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