Banco do Nordeste Programa de microcrédito Crediamigo alcança a marca de um milhão de empreendedores atendidos em 2023 A expectativa é de que o programa finalize o ano com uma carteira de 2,3 milhões de clientes e R$ 12,8 bilhões em empréstimos

O programa de microcrédito Crediamigo, do Banco do Nordeste (BNB), comemora seus 25 anos de existência atingindo um marco impressionante: mais de um milhão de empreendedores beneficiados somente neste ano. Nos primeiros quatro meses de 2023, o programa já desembolsou R$3,2 bilhões em sua área de atuação. Em Pernambuco, o Crediamigo registrou um total de 78 mil operações de empréstimo, totalizando R$230 milhões durante o primeiro quadrimestre do ano.

O presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara, destaca a notória expansão do Crediamigo em seu mercado de atuação e ressalta a posição de liderança do programa entre as instituições de microcrédito do país. "Nossa principal missão é democratizar o acesso ao crédito e consolidar o Banco do Nordeste como importante vetor do desenvolvimento de nossa região", afirma.

Do total de clientes atendidos pelo programa, mais de 600 mil são mulheres. “O Crediamigo reafirma sua missão social no intuito de transformar vidas. Nosso propósito é possibilitar dignidade para milhares de famílias, contribuindo para redução da pobreza. Quando o programa beneficia o público feminino, as mulheres passam a ajudar na renda familiar, permitindo elevação da autoestima e consequentemente reduzindo a violência doméstica”, diz o superintendente de Microfinança Urbana e Microempresas do BNB, Fabrizzio Feitosa.

Ao longo de seus 25 anos de existência, o Crediamigo já aplicou mais de R$110 bilhões em toda a área de atuação do Banco do Nordeste, beneficiando mais de sete milhões de clientes. O programa tem investido em iniciativas para ganho de eficiência, como atendimento online e uso de plataformas digitais, aproximando o crédito produtivo e orientado dos empreendedores. A gestão do Crediamigo projeta encerrar o ano de 2023 com 2,3 milhões de clientes atendidos e R$12,8 bilhões desembolsados.

O Crediamigo atende empreendedores das áreas de: Indústria – marcenarias, sapatarias, carpintarias, artesanatos, alfaiatarias, gráficas, padarias, produção de alimentos, entre outros; Comércio – ambulantes, vendedores em geral, mercadinhos, papelarias, armarinhos, bazares, farmácias, armazéns, restaurantes, lanchonetes, feirantes, pequenos lojistas, açougueiros, vendedores de cosméticos etc; e Serviços – salões de beleza, oficinas mecânicas, borracharias, e mais.

Para mais informações, acessar o site https://www.bnb.gov.br/web/guest/crediamigo ou mandar mensagem no WhatsApp +55 85 9973-0700.

