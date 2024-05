A- A+

Impostos Programa de Refis da Prefeitura do Cabo vai até 30 de junho Para fazer o acordo é preciso procurar o Atendimento ao Contribuinte

Contribuintes do Cabo de Santo Agostinho com débitos de IPTU e ISS tem até o dia 30 de junho para renegociar a dívida com descontos de até 100% em juros e multas para quem pagar em até 6 parcelas.

O benefício dado pela Prefeitura também vale para o Imposto sobre Transmissão de Bens Móveis (ITBI) – aquele pago na compra de um imóvel. O tributo tem redução de 3% para 1,5% no percentual da alíquota, facilitando assim, a regularização.

O programa de Recuperação Fiscal (Refis) está vigente desde agosto do ano passado e permite que pessoas físicas e jurídicas fiquem em dia com a situação tributária junto à Secretaria de Finanças e Arrecadação municipal.

Para fazer o acordo é preciso procurar o Atendimento ao Contribuinte, no Centro Administrativo 1, bairro da Torrinha, no horário das 8h às 16h.

Débitos com o IPTU acarretam multa, inclusão na dívida ativa do município e o proprietário fica impedido de realizar a venda do imóvel.

No caso do ISS (Imposto sobre Serviço), o contribuinte não conseguirá retirar certidões negativas e nem pode participar de licitações.

Débitos com ITBI impedem que a titularidade do imóvel seja transferida para o comprador.

Veja também

BRASIL Petrobras vai distribuir R$ 13,45 bilhões em dividendos relativos ao primeiro trimestre deste ano