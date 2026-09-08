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Direitos Humanos

Programa de Reforma Agrária inclui 2,4 mil quilombolas no Maranhão

Portaria autoriza seleção das comunidades inseridas no CadÚnico

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Programa de Reforma Agrária inclui 2,4 mil quilombolas no MaranhãoPrograma de Reforma Agrária inclui 2,4 mil quilombolas no Maranhão - Foto: Incra BA/Divulgação

O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) reconheceu 2.451 famílias de comunidades quilombolas do Maranhão como beneficiárias do Programa Nacional de Reforma Agrária. 

A Portaria nº 2.173 autoriza o início da seleção das unidades familiares incluídas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

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O processo será feito por meio da Plataforma de Governança Territorial, sistema usado pelo Incra para o gerenciamento e a execução de ações relacionadas à política agrária.

Programa
Segundo o Incra, a iniciativa está alinhada às normas que regulamentam a seleção e a permanência de famílias beneficiárias da reforma agrária, além das diretrizes do programa Terra da Gente, lançado pelo governo federal para atender ao público da Política Nacional de Reforma Agrária.

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