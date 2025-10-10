A- A+

LANÇAMENTO Programa de reformas de casas será lançado na próxima semana, diz ministro Jader Filho "O senhor vai fazer o maior programa de reformas e de novas construções que esse Brasil jamais viu." declarou o ministro, dirigindo-se ao presidente da República

O ministro das Cidades, Jader Filho, informou nesta sexta-feira, 10, que o governo vai lançar na semana que vem um programa de apoio a reformas de moradias.

Com a liberação de recursos do Fundo Social do Pré-Sal para financiar projetos de habitação popular, Jader Filho disse que será possível realizar o programa, que visa corrigir a inadequação habitacional.

"É aquela família que quer construir um banheiro e não tem uma fonte de crédito justa. É aquela família que quer construir um cômodo para um filho ou para uma filha e não tem onde buscar esse recurso. É aquela família que quer ajeitar o telhado que está caindo e não tem alternativa alguma no mercado", explicou o ministro das Cidades.



