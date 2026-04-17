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Ministério da Fazenda Programa de renegociação de dívidas está pronto para ser anunciado após volta de Lula ao Brasil Ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirma que proposta não terá gasto primário e prevê uso de garantias do Tesouro para facilitar descontos e juros menores

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta sexta-feira que o programa de renegociação de dívidas do governo federal está pronto e deverá ser anunciado após o retorno do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Brasil.

— Ele está pronto para ser anunciado na volta com o presidente — disse o ministro.

Segundo Durigan, o governo já divulgou algumas informações preliminares sobre a iniciativa, que tem como objetivo facilitar a renegociação de dívidas por meio da atuação do sistema financeiro.

De acordo com o ministro, o programa não terá impacto direto sobre o gasto primário da União. A estratégia, afirmou, será utilizar garantias do Tesouro para incentivar os bancos a oferecer melhores condições aos devedores.

— A gente não vai, inclusive, ter gasto primário nesse programa. O que a gente vai fazer é mobilizar a garantia de modo que os próprios bancos consigam dar um desconto e depois refinanciem a um juros mais barato, uma dívida diminuída — explicou.

A ideia é que, com a redução do valor devido e a oferta de crédito com juros menores, consumidores consigam regularizar sua situação financeira.

Ainda não há detalhes oficiais sobre o público-alvo, os critérios de adesão ou o alcance do programa, que devem ser divulgados no anúncio formal.

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