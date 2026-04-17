Programa de renegociação de dívidas está pronto para ser anunciado após volta de Lula ao Brasil
Ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirma que proposta não terá gasto primário e prevê uso de garantias do Tesouro para facilitar descontos e juros menores
O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta sexta-feira que o programa de renegociação de dívidas do governo federal está pronto e deverá ser anunciado após o retorno do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Brasil.
— Ele está pronto para ser anunciado na volta com o presidente — disse o ministro.
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Segundo Durigan, o governo já divulgou algumas informações preliminares sobre a iniciativa, que tem como objetivo facilitar a renegociação de dívidas por meio da atuação do sistema financeiro.
De acordo com o ministro, o programa não terá impacto direto sobre o gasto primário da União. A estratégia, afirmou, será utilizar garantias do Tesouro para incentivar os bancos a oferecer melhores condições aos devedores.
— A gente não vai, inclusive, ter gasto primário nesse programa. O que a gente vai fazer é mobilizar a garantia de modo que os próprios bancos consigam dar um desconto e depois refinanciem a um juros mais barato, uma dívida diminuída — explicou.
A ideia é que, com a redução do valor devido e a oferta de crédito com juros menores, consumidores consigam regularizar sua situação financeira.
Ainda não há detalhes oficiais sobre o público-alvo, os critérios de adesão ou o alcance do programa, que devem ser divulgados no anúncio formal.