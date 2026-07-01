Programa de Residência em Gestão Pública forma primeira turma

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A primeira turma do Programa de Residência em Gestão Pública, realizado pelo governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional (Seplag-PE), em parceria com a Universidade de Pernambuco (UPE), foi encerrada na terça-feira (30). Durante o evento de conclusão, na sede da Seplag-PE, na área central do Recife, 14 pós-graduados em Gestão Pública apresentaram a contribuição estratégica dos projetos que desenvolveram ao longo do programa.



Com duração de 24 meses e uma carga horária de 2.760 horas, a formação, de acordo com a pasta, proporcionou uma conexão real e produtiva entre a academia e a prática governamental.

O secretário de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional, Fabrício Marques, destacou o quanto a experiência, que resultou na produção de 204 microprojetos de intervenção e 19 Produtos Mínimos Viáveis, foi valiosa.



“A Seplag possibilitou uma experiência rica de aprendizagem, de trabalhar com gente de altíssimo nível técnico, servidores que atuaram como mentores ao longo de todo o processo, o que resultou no desenvolvimento de soluções e ferramentas em diversas áreas, a exemplo da saúde, segurança pública e gestão fiscal. Eu queria agradecer muito a dedicação de todos nesses dois anos. Nós estamos muito felizes com essa experiência exitosa”, afirmou o secretário.

O programa reforça a relação do governo de Pernambuco com a academia, ressaltou o vice-reitor da UPE, José Roberto de Souza Cavalcanti. “Essa residência é um treinamento em serviço, tanto de residentes como os colaboradores das instituições e isso vem trazendo uma repercussão muito boa e um resultado também muito bom e está aproximando a Universidade da sociedade, a Universidade do Governo do Estado, a sociedade junto às empresas do nosso Estado e colaborando, que é a missão da Universidade para o desenvolvimento de Pernambuco”, disse.

A iniciativa foi vencedora do 1° Prêmio de Inovação da UPE, na categoria “Inovação em Parceria com o Setor Público”, um reconhecimento ao impacto da implementação do programa para a gestão pública. “A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de Pernambuco (Secti-PE) entende que esse tipo de iniciativa de residência tecnológica dá muito certo. É reconhecidamente um programa de sucesso com entregas de impacto para o Estado, não apenas dos produtos que os residentes desenvolveram, mas também do processo formativo. Temos várias iniciativas como essa no Estado, em outras secretarias, então tudo isso em consonância com o InovaPE, um pacote importante do Governo de Pernambuco, por meio da Secti, que leva pesquisa, ciência, tecnologia e inovação em todos os âmbitos do nosso Estado”, disse o Gerente de Ciência, Tecnologia e Inovação da Secti-PE, Wylliams Santos.

Na Seplag, o programa foi coordenado pela Secretaria-Executiva de Coordenação Geral em parceria com o Instituto de Gestão Pública de Pernambuco (IGPE). O edital para a segunda turma do Programa de Residência já está em fase de elaboração.

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