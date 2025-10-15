A- A+

Programa de startups do Google Cloud chega à capital pernambucana O Startup Hub oferece capacitação técnica, networking e até US$ 350 mil em créditos para startups de inteligência artificial, com participação de empresas locais e parceria com o Porto Digital

O Google Cloud realizou nesta quarta-feira (15) o Startup Hub na cidade do Recife, marcando um novo capítulo no compromisso da empresa com o ecossistema de inovação brasileiro. Lançado em 2024, inicialmente apenas em São Paulo, onde recebeu mais de mil startups ao longo de dez semanas, o programa tem como objetivo capacitar startups em estágio inicial e desenvolvedores locais com ferramentas e tecnologias de ponta da nuvem do Google.

A capital pernambucana é a segunda cidade a receber o programa este ano, que já passou por Belo Horizonte e ainda chegará a Curitiba e Salvador.

De acordo com o Mapeamento do Ecossistema Brasileiro de Startups de 2024, da ABStartups, o Nordeste, com 11,5%, é a terceira região do país com maior presença de startups, atrás do Sudeste (57,6%) e do Sul (21,2%), e à frente do Centro-Oeste (5,1%) e Norte (4,6%).

Paralelamente, o Recife tem se destacado, sendo reconhecido no relatório Global Startup Ecosystem Report 2025 como um “ecossistema para se observar”, ocupando a 16ª posição entre os principais ecossistemas de startups da América Latina. O estudo aponta que a capital pernambucana gerou US$ 163 milhões em valor de ecossistema entre julho de 2022 e dezembro de 2024, com especial força nos setores de IA, Big Data & Analytics.

“Trazer o Startup Hub para Recife é uma mostra do nosso objetivo: oferecer a fundadores de startups e desenvolvedores de todo o Brasil um ambiente imersivo para capacitação técnica, networking e acesso direto às nossas tecnologias, impulsionando o ecossistema de inovação brasileiro para além de São Paulo”, destaca Adolfo Abreu, Head de Engenharia de Clientes para Nativas Digitais e Startups no Google Cloud Brasil. “Queremos ser o parceiro tecnológico que acelera o desenvolvimento e a integração dessas startups ao mercado, dando a elas as ferramentas necessárias para inovar e escalar.”

A gerente de Marketing do Google Cloud Brasil para Nativas Digitais, Giulianna Domingues, explicou que, para a extensão do projeto, nesta primeira fase, foram escolhidas algumas praças estratégicas e importantes para a empresa “por causa da relevância em termos de mercado de inovação, da presença de startups e da comunidade de desenvolvedores”.

Segundo ela, as cidades selecionadas foram Belo Horizonte, Recife, Curitiba e Salvador. “A gente teve a primeira edição em BH há mais ou menos um mês e meio, recebemos mais de 100 pessoas com conteúdo técnico e de business, com mentorias, com demos”, destacou. Giulianna contou ainda que agora o projeto segue para sua segunda edição, no Recife, e que “não fazia sentido estar aí durante o Rec’n’Play e não participar do evento, que é, afinal de contas, esse polo de encontro, de inovação e de empreendedorismo”.

Por fim, Giulianna ressaltou que o Google Cloud firmou uma parceria com o Porto Digital, que classificou como “um parceiro incrível”, para estar presente com conteúdo ao longo dos três dias de programação.

Temática

Com o tema “Segurança e IA”, a edição do Recife conta com uma programação intensiva de três dias, na qual os participantes terão acesso a especialistas do Google Cloud e poderão conhecer o Google for Startups Cloud Program, que oferece até US$ 350 mil em créditos para startups de inteligência artificial elegíveis. Atualmente, quase 90% dos unicórnios de IA generativa e mais de 60% das startups financiadas no segmento são clientes do Google Cloud.

Um dos destaques da edição pernambucana do Startup Hub é a participação das startups locais, como a Amigo Tech, que lançou o Amigo Intelligence, uma plataforma baseada na IA do Google Cloud. A tecnologia é responsável por soluções como geração de resumos clínicos a partir de gravações de áudio de consultas, agendamento autônomo de procedimentos e um assistente virtual médico integrado ao aplicativo. “Ações como o Startup Hub são vitais, porque conectam iniciativas como a nossa a um movimento maior de inovação, que coloca Pernambuco em destaque no cenário nacional”, comenta Eduardo Trindade, AI Leader na Amigo Tech.

Outra participante é a FindUP, um ecossistema de soluções para suporte técnico em TI que, com o apoio da IA do Google Cloud, desenvolveu a Aurora, uma plataforma que permite a criação de agentes inteligentes para automatizar atendimentos e aprimorar a experiência de gestão e de colaboradores em grandes empresas. “O Google Cloud tem um olhar diferenciado, oferecendo um apoio próximo e humanizado que faz toda a diferença. Suas tecnologias avançadas de segurança trouxeram mais confiabilidade aos nossos clientes e impulsionaram o desenvolvimento e a escalabilidade da Aurora”, ressalta Gustavo Ferreira, Founder e COO da FindUP.

“Com o Startup Hub em Recife queremos nos aproximar de mais fundadores de startups e desenvolvedores locais, oferecendo a eles uma imersão em áreas-chave de conhecimento e conectando-os com nossos especialistas, parceiros e até mesmo com o ecossistema de inovação local”, explica novamente Giulianna Domingues.

Sobre o Google Cloud

O Google Cloud acelera a capacidade de todas as organizações de transformar seus negócios digitalmente. A empresa oferece soluções de nível empresarial que utilizam a tecnologia de ponta do Google, tudo na nuvem mais limpa do setor. Clientes em mais de 200 países e territórios usam o Google Cloud como parceiro de confiança para permitir o crescimento e resolver seus problemas de negócios mais críticos.

