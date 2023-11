A- A+

Pernambuco Programa de turismo prevê aporte de R$ 700 mil distribuídos entre Noronha, Tamandaré e Sirinhaém Iniciativa é da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Pernambuco (Fecomércio-PE)

Com o objetivo de melhorar a qualidade dos serviços turísticos de Pernambuco, três destinos de praia receberão investimento do Programa DEL Turismo – de Desenvolvimento Local.



Serão investidos R$ 700 mil, distribuídos entre o Arquipélago de Fernando de Noronha e as cidades de Tamandaré e Sirinhaém, no Litoral Sul.

A iniciativa é da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Pernambuco (Fecomércio-PE) e deve ser implementada no prazo de um ano.



“A intenção é preparar o pessoal do arranjo produtivo do turismo e depois replicar em outras cidades”, explicou o presidente do Sistema Fecomércio Pernambuco, Bernardo Peixoto.



O recurso será utilizado em inovações tecnológicas e cursos de capacitação, e também na construção de modelo de gestão participativa. O valor específico que cada destino receberá não foi detalhado.

O programa, de origem alemã, foi lançado no último fim de semana, no Hotel Sesc Guadalupe, em Sirinhaém, e reuniu autoridades da Fecomércio dos estados de Pernambuco e Rio Grande do Norte.



Também estiveram presentes representantes do Serviço Social do Comércio (Sesc) e Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), prefeitos, secretários municipais, além da administradora geral da ilha, Thallyta Figuerôa, e o superintendente Jurídico, Rhemo Guedes.



"Acreditamos que esse programa vai fortalecer ainda mais o turismo, a profissionalização das pessoas, além da troca de experiências entre as cidades participantes. A Administração não vai poupar esforços para que o programa seja um grande sucesso e traga importantes resultados", destacou Thallyta Figuerôa.

