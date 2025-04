Programa Destino Futuro realiza live tira-dúvidas sobre inscrições

A- A+

O Porto Digital, em parceria com a Sudene (Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste) e a Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo), realizará uma live tira-dúvidas sobre o Programa Destino Futuro. A transmissão online será uma oportunidade para esclarecer dúvidas sobre o processo seletivo e fornecer detalhes adicionais sobre a execução do programa, que visa impulsionar a inovação no turismo brasileiro.

A live será realizada na quarta-feira (16), a partir das 17h, e contará com a presença de representantes da Sudene, Embratur e Porto Digital, além de especialistas que explicarão os requisitos para participação e as etapas do processo seletivo. A iniciativa busca conectar startups com soluções inovadoras a micro, pequenas e médias empresas do setor turístico, com o objetivo de implementar soluções tecnológicas e sustentáveis no turismo.

O Programa Destino Futuro oferece até R$ 560.000,00 para cada uma das cinco soluções selecionadas, com um investimento total de R$ 2,8 milhões. O programa será executado ao longo de 12 meses e tem como foco o desenvolvimento de soluções que possam modernizar e tornar mais competitivas as empresas do setor turístico no Nordeste, em Minas Gerais e no Espírito Santo.

As inscrições para o Programa Destino Futuro vão até o dia 5 de maio de 2025, e os interessados poderão se inscrever gratuitamente no site oficial.

A live será transmitida via Zoom. Para participar, basta acessar o link no dia e horário agendados.

