A- A+

Desenrola Programa do governo dá desconto para MEIs em nova fase do Desenrola Quem deve para o governo pode ganhar desconto de até 70% e parcelar em até 145 vezes. A adesão é pela internet, até 30 de setembro. Saiba como

Microempreendedores Individuais (MEIs) com débitos inscritos na Dívida Ativa da União podem negociar suas pendências com descontos de até 70% e parcelamento em até 145 vezes por meio do Desenrola MEI. O programa, lançado pelo governo federal em 6 de julho, recebe adesões até 30 de setembro de 2026.

A negociação contempla dívidas de até R$ 20 mil. Os descontos podem chegar a 100% sobre juros, multas e encargos legais, respeitando o limite de 70% sobre o valor total da dívida. O valor principal do imposto não é reduzido.

Para aderir, é necessário pagar uma entrada correspondente a 5% do débito, que pode ser dividida em até cinco parcelas. Nos casos de dívidas de até R$ 8.105 inscritas há mais de um ano, há desconto mínimo de 50% e parcelamento em até 60 meses. Nas demais situações, o saldo pode ser quitado em até 145 parcelas, com prestação mínima de R$ 25.

Segundo a Abrasel, 65% dos negócios do setor de alimentação fora do lar são MEIs. Para o advogado e consultor jurídico da entidade, Luiz Henrique do Amaral, o programa representa uma oportunidade para regularizar a situação fiscal, suspender a cobrança da dívida negociada e facilitar o acesso a crédito, desde que o acordo seja mantido em dia.

Como aderir

A negociação é feita exclusivamente pelo portal. Após fazer login com a conta Gov.br, o contribuinte deve consultar a dívida, acessar a opção "Negociar Dívida", escolher a modalidade de pagamento e quitar a entrada até o último dia útil do mês da adesão.

Quem atrasar três parcelas, consecutivas ou alternadas, perde os descontos, tem o acordo cancelado e fica impedido de firmar nova negociação com a União por dois anos.

O governo alerta para golpes. A adesão é gratuita e deve ser feita apenas pelo endereço oficial, sem links enviados por mensagens ou WhatsApp.

Veja também