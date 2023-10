A- A+

TECNOLOGIA Programa do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac será apresentado no Rio Innovation Week Prints integrará o painel "Inovação Transformadora: Cases Inspiradores do Senac"

O Programa de Inovação e Tecnologia do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE (Prints) foi selecionado para participar do Rio Innovation Week, o maior evento de tecnologia e inovação da América Latina, que será realizado no Rio de Janeiro de 3 a 6 de outubro. Regivan Dantas, diretor Regional do Senac Pernambuco, ficará responsável por apresentar o programa. Ele participará do painel "Inovação Transformadora: Cases Inspiradores do Senac", que ocorrerá no primeiro dia do evento, a partir das 10h.

Desenvolvido em parceria com a Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), o Prints é composto por vários projetos: o Prints-Pesq, que visa estruturar e impulsionar a área de pesquisa do Senac Pernambuco; o Prints-Inc, que tem como objetivo elaborar o modelo de incubadora e aceleradora; o Prints-TD, voltado ao planejamento e apoio à implantação da transformação digital para a instituição; e o Prints-Carb, que tem a finalidade de desenvolver um modelo de mensuração e compensação de carbono.

"Os Departamentos Regionais do Senac foram convidados a apresentar iniciativas na área de inovação e quatro foram selecionadas para o Rio Innovation Week. É um belo resultado, visto que o evento é o maior na área de tecnologia, inovação e negócios da América Latina", destaca Regivan Dantas. "Ter a oportunidade de apresentar o Prints, em nível nacional, em uma das principais conferências do mundo, é um marco muito significativo", completa o diretor.

Além de Regivan Dantas, participam do mesmo painel Priscilla Menezes, gerente de Qualidade e Crescimento do Senac RN, Adriano Vasconcelos, gerente de Saúde e Beleza do Senac RJ, e Juliana Camila Côco, coordenadora de Negócios Empresariais do Senac SC.

Lançado em janeiro deste ano, o Prints busca prover instrumentos que estruturem um ambiente empresarial criativo e inovador, entregando ao mercado pernambucano dinamismo e capacidade de adaptação. O objetivo é aproximar pesquisadores acadêmicos dos mais diversos setores do mercado para o diagnóstico e soluções assertivas para as empresas locais, fomentando a importância de núcleos de pesquisas em instituições públicas e privadas do Estado.

CNC - O presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE, Bernardo Peixoto, também irá participar do Rio Innovation Week dentro da programação da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). As Federações do Comércio de todo o país foram convidadas a participar do Palco Varejo, que será montado pela CNC e onde acontecerão palestras, bate papos e muitas trocas de ideias e networking.

