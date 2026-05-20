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ja pernambuco Programa "Executivos na Escola" leva profissionais a escolas públicas do Recife e Olinda Iniciativa é organizada pela ONG Junior Achievement Pernambuco com o objetivo é trocar experiências sobre o mundo dos negócios e carreiras

A ONG Junior Achievement (JA) está promovendo, ao longo desta semana, a terceira edição do programa Executivos na Escola. O objetivo é levar o conhecimento de quem está no mercado de trabalho às salas de aula, conectando os estudantes às realidades do mercado.

Em Pernambuco, com realização da Junior Achievement Pernambuco (JA Pernambuco), os encontros acontecem no EREM Escritor Paulo Cavalcanti, em Olinda (dia 19); no EREM Rotary Nova Descoberta, Recife (dia 20); e finaliza no EREM Santa Ana, em Olinda (dia 21). O horário é das 8h às 12h.

Com participação voluntária de profissionais que ocupam cargos executivos, como diretores, C-levels, CEO e sócios-fundadores, a proposta é conectar a experiência desses profissionais com a sala de aula, inspirando estudantes a partir de vivências do mundo dos negócios. O programa é aplicado com estudantes do Ensino Médio e esses profissionais passam uma manhã inteira com os jovens.

Segundo a gestora executiva da JA Pernambuco, Olga Lucena, Executivos na Escola permite que líderes vivenciem a realidade de escolas públicas e enxerguem seu papel na transformação da educação brasileira.

“Quando a gente leva um executivo para dentro da sala de aula, a gente encurta distâncias que antes pareciam impossíveis. O estudante passa a enxergar caminhos reais, se inspira em histórias vividas e começa a acreditar que também pode chegar lá”, conta.

Já para o executivo que vai atuar como voluntário, ela destaca que é “uma oportunidade única de devolver à sociedade, compartilhando sua experiência e contribuindo diretamente na formação de jovens mais preparados, confiantes e cheios de propósito”.

Os profissionais voluntários recebem um treinamento da Junior Achievement para aprender sobre o conteúdo que será aplicado presencialmente para os jovens, que será do programa Conectado com o Amanhã, e terão a oportunidade de se conectar com outros executivos que participarão da ação.

Conteúdo

O programa dos Executivos na Escola inclui o conteúdo do curso Conectado com o amanhã, da Junior Achievement. A proposta é fazer uma reflexão com os estudantes sobre o futuro profissional, oferecendo perspectivas de carreiras e informações sobre quais são as competências comportamentais desejadas no mercado de trabalho. Assim, os estudantes aprendem conceitos de mercado de trabalho, empregabilidade e a relação entre a educação e a oportunidade de conseguir bons empregos.

Além disso, são abordadas competências comportamentais, as habilidades necessárias para o trabalho global e como definir a carreira profissional. Durante os encontros, haverá ainda discussões sobre liderança, ética no ambiente profissional, dicas para elaborar um bom currículo, como se comportar na entrevista de emprego e importância do network.



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