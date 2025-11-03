Seg, 03 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda03/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Desenvolvimento

Programa LIDER chega à reta final na Mata Sul com fortalecimento das lideranças locais 

Representantes de dez municípios assumem protagonismo na execução do plano estratégico de desenvolvimento da região, construído com apoio do Sebrae 

Reportar Erro
Forúm do Programa LíderForúm do Programa Líder - Foto: Marcos Cavalcanti

O Sebrae-PE realiza na próxima quinta-feira (6), a conclusão do quarto fórum do Programa LIDER na Zona da Mata Sul. A atividade acontece das 9h às 18h, na Usina de Arte, em Água Preta,

O evento reunirá as 49 lideranças dos dez municípios participantes da mobilização: Água Preta, Amaraji, Catende, Cortês, Escada, Gameleira, Palmares, Primavera, Ribeirão e Xexéu. Os representantes incluem gestores públicos, empresários e integrantes do terceiro setor e da sociedade civil organizada, entre outros.  

A programação do Fórum conta com oficinas e a demonstração das metas alcançadas e dos impactos de outras ações definidas na Agenda de Desenvolvimento Regional - Mata Sul.

Também serão apresentadas a agenda de compromissos futuros para o grupo, especialmente a proposta de governança, e as metas dos eixos estratégicos para 2026.

Cada um desses segmentos conta com atividades específicas para o fortalecimento da economia e a atração de investimentos na região. 

Leia também

• Sebrae-PE lança programa de turismo rural e ecológico

• Suape e o agronegócio: um pacto em favor do desenvolvimento

• Países em desenvolvimento querem triplicar verba para adaptação, diz CEO da COP30

O quarto Fórum LIDER marca a consolidação de um importante ciclo de articulação e construção coletiva na Mata Sul. “Esta etapa reafirma o compromisso do Sebrae com o fortalecimento da governança e desenvolvimento sustentável do território”, destaca Jefferson Santos, gestor de Projetos de Desenvolvimento Territorial do Sebrae/PE.  

Segundo o especialista, mais do que resultados, o Programa LIDER deixará um legado de união e visão compartilhada entre as lideranças. “Elas agora assumirão o protagonismo na execução das estratégias já traçadas até 2026. Estamos diante de uma nova fase, em que a governança local avança com autonomia, planejamento e foco em resultados que promovam um futuro mais próspero, inovador e sustentável para toda a região”, completa. 

A realização do último Fórum envolve ainda uma série de atividades no formato online, programadas para o período de 3 a 5 de novembro, sempre das 19h às 20h.

A cada dia, serão discutidos temas ligados aos três eixos estratégicos do Programa LIDER.

A abordagem sobre Agronegócios e Turismo acontece na segunda-feira (3). Em seguida é a vez da discussão sobre Indústria, Comércio e Serviços e, por último, o eixo Educação, Ciência, Inovação e Tecnologia.  

Reportar Erro

Veja também

Newsletter