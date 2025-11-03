A- A+

Desenvolvimento Programa LIDER chega à reta final na Mata Sul com fortalecimento das lideranças locais Representantes de dez municípios assumem protagonismo na execução do plano estratégico de desenvolvimento da região, construído com apoio do Sebrae

O Sebrae-PE realiza na próxima quinta-feira (6), a conclusão do quarto fórum do Programa LIDER na Zona da Mata Sul. A atividade acontece das 9h às 18h, na Usina de Arte, em Água Preta,

O evento reunirá as 49 lideranças dos dez municípios participantes da mobilização: Água Preta, Amaraji, Catende, Cortês, Escada, Gameleira, Palmares, Primavera, Ribeirão e Xexéu. Os representantes incluem gestores públicos, empresários e integrantes do terceiro setor e da sociedade civil organizada, entre outros.

A programação do Fórum conta com oficinas e a demonstração das metas alcançadas e dos impactos de outras ações definidas na Agenda de Desenvolvimento Regional - Mata Sul.

Também serão apresentadas a agenda de compromissos futuros para o grupo, especialmente a proposta de governança, e as metas dos eixos estratégicos para 2026.

Cada um desses segmentos conta com atividades específicas para o fortalecimento da economia e a atração de investimentos na região.

O quarto Fórum LIDER marca a consolidação de um importante ciclo de articulação e construção coletiva na Mata Sul. “Esta etapa reafirma o compromisso do Sebrae com o fortalecimento da governança e desenvolvimento sustentável do território”, destaca Jefferson Santos, gestor de Projetos de Desenvolvimento Territorial do Sebrae/PE.

Segundo o especialista, mais do que resultados, o Programa LIDER deixará um legado de união e visão compartilhada entre as lideranças. “Elas agora assumirão o protagonismo na execução das estratégias já traçadas até 2026. Estamos diante de uma nova fase, em que a governança local avança com autonomia, planejamento e foco em resultados que promovam um futuro mais próspero, inovador e sustentável para toda a região”, completa.

A realização do último Fórum envolve ainda uma série de atividades no formato online, programadas para o período de 3 a 5 de novembro, sempre das 19h às 20h.

A cada dia, serão discutidos temas ligados aos três eixos estratégicos do Programa LIDER.

A abordagem sobre Agronegócios e Turismo acontece na segunda-feira (3). Em seguida é a vez da discussão sobre Indústria, Comércio e Serviços e, por último, o eixo Educação, Ciência, Inovação e Tecnologia.

Veja também