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luz para todos Programa Luz Para Todos atenderá cerca de 230 mil novas famílias, diz ministro De acordo com o ministério, as mudanças incluem novos critérios técnicos, monitoramento de resultados e prioridade para famílias em situação de vulnerabilidade social

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse nesta sexta-feira (8) que o Programa Luz para Todos irá atender até 233 mil novas famílias com a ampliação do alcance da política assinada durante evento em Brasília, com foco em comunidades remotas da Amazônia e no uso produtivo da energia para geração de renda.

De acordo com o ministério, as mudanças incluem novos critérios técnicos, monitoramento de resultados e prioridade para famílias em situação de vulnerabilidade social, cozinhas comunitárias e iniciativas ligadas à bioeconomia.

"O programa terá um novo alcance. Atenderá cerca de 230 mil novas famílias. A maior novidade é a possibilidade do uso produtivo da energia do programa. Uma antiga demanda das comunidades locais. Vai poder levar a energia com mais força", afirmou durante evento em Brasília (DF).

Segundo o ministro, a medida irá beneficiar, ainda, os produtores rurais com a possibilidade de utilização nos novos equipamentos elétricos que sua rotina produtiva.

"Avançarmos e levar força, em especial ao campo, para produzir mais, seja por pequeno, por médio ou grande agricultor. Com a ampliação das famílias, poderão receber equipamentos mais compactos para gerar renda própria, por exemplo, moendo açaí."

Silveira estava ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Sandoval Feitosa, no evento que oficializou a renovação dos contratos de concessão de um grupo de 14 distribuidoras de energia elétrica do País. Com duas empresas com contratos já renovados, são agora 16 concessionárias com prorrogação na prestação de serviço por mais 30 anos.

Hoje, o foco dos anúncios são os investimentos que serão destravados com a prorrogação antecipada dos contratos. O valor somado deve chegar aos R$ 130 bilhões nos próximos cinco anos, inicialmente projetados.

A Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee) representa 99,6% das distribuidoras, com 42 associadas "Nosso segmento de distribuição está investindo e investirá até 2029, R$ 235 bilhões", disse a presidente da entidade, Patricia Audi.



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