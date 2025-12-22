A- A+

auxílio Programa Mães de Pernambuco abre 2.512 novas vagas para mães em vulnerabilidade social Inscrições vão até 22 de janeiro de 2026, e benefício corresponde a R$ 300,00 por mês

O Governo de Pernambuco, através da Secretaria de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas (SAS), inicia, nesta segunda-feira (22), um novo ciclo do Programa Mães de Pernambuco. A nova etapa disponibiliza 2.512 vagas para gestantes, mães ou responsáveis por crianças de até 6 anos que vivem em situação de vulnerabilidade social e recebem o Bolsa Família.

As inscrições vão até o dia 22 de janeiro de 2026, através do site oficial do programa. Ao informar o NIS e a data de nascimento na plataforma, as interessadas recebem um retorno imediato sobre a elegibilidade no programa. O benefício é mensal, e oferece R$ 300,00 para as mães pernambucanas, com pagamento previsto para o dia 6 de fevereiro de 2026, diretamente na conta que já utilizam para receber o Bolsa Família.

“Esse benefício de R$ 300 representa muito mais do que um valor: é alimento garantido, é cuidado com as crianças, é tranquilidade para quem enfrenta a vulnerabilidade todos os dias”, explicou a secretária executiva de Assistência Social, Andreza Pacheco.

Desde o lançamento, o Programa Mães de Pernambuco já movimentou mais de R$ 567,5 milhões no combate à pobreza e na promoção da dignidade no estado, além de beneficiar mais de 135 mil mulheres.

